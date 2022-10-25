ماكرون طلب من البابا فرنسيس الاتصال ببوتين والبطريرك كيريل وبايدن

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طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين من البابا فرنسيس أن يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبالبطريرك الأرثوذكسي الروسي كيريل وبالرئيس الأميركي جو بايدن من أجل تعزيز عملية السلام في أوكرانيا، وفق ما أوردت صحيفة فرنسية الثلاثاء.وقال ماكرون لصحيفة "لو بوان" Le Point الأسبوعية في مقابلة أعقبت لقاء الرئيس الفرنسي بالبابا في الفاتيكان: "شجعت البابا فرنسيس على الاتصال بفلاديمير بوتين وببطريرك موسكو كيريل، وبجو بايدن أيضًا".وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن تجلس الولايات المتحدة حول الطاولة من أجل تعزيز عملية السلام في أوكرانيا".واعتبر أن جو بايدن لديه علاقة ثقة حقيقية مع البابا، متابعًا: "يمكن للبابا التأثير عليه من أجل إعادة المشاركة الأميركية في هايتي وأوكرانيا".واستقبل البابا فرنسيس الرئيس الفرنسي الاثنين للمرة الثالثة مذ أصبح ماكرون رئيسًا لفرنسا. وركّز اللقاء بشكل أساسي على الوضع في أوكرانيا.وتحدث الرئيس الفرنسي عن ضرورة حوار الأديان وعن الدور الذي يمكن أن تؤديه الكنيسة الكاثوليكية تماشيا مع خطابه حول السلام الأحد.واعتبر ماكرون في خطابه الأحد أن السلام ممكن في أوكرانيا حين يقرره الأوكرانيون.ولم يكفّ البابا عن التنديد بالنزاع في أوكرانيا منذ اندلاعه في 24 شباط، محاولا في الوقت نفسه الإبقاء على حوار دبلوماسي مع موسكو والكنيسة الارثوذكسية الروسية التي تميل كثيرًا الى مواقف الكرملين.