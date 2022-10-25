أخبار دولية
25 تشرين الأول 2022 - 13:37
25/10/2022 13:37:00
أمير قطر: الحملة على قطر لم يتعرّض لها أيّ بلد مضيف لكأس العالم
أمير قطر: الحملة على قطر لم يتعرّض لها أيّ بلد مضيف لكأس العالم
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LBCI News Lebanon
أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أسفه لأنّ بلاده تتعرّض لحملة غير مسبوقة بسبب استضافتها المونديال هذا العام.
وفي خطاب ألقاه في افتتاح عقد مجلس الشورى قال الشيخ تميم إن الحملة على قطر لم يتعرّض لها أيّ بلد مضيف لكأس العالم.
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