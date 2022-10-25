أمير قطر: الحملة على قطر لم يتعرّض لها أيّ بلد مضيف لكأس العالم

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أسفه لأنّ بلاده تتعرّض لحملة غير مسبوقة بسبب استضافتها المونديال هذا العام.وفي خطاب ألقاه في افتتاح عقد مجلس الشورى قال الشيخ تميم إن الحملة على قطر لم يتعرّض لها أيّ بلد مضيف لكأس العالم.