أخبار دولية
25 تشرين الأول 2022 - 13:37
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أمير قطر: الحملة على قطر لم يتعرّض لها أيّ بلد مضيف لكأس العالم

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Lebanon News
أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أسفه لأنّ بلاده تتعرّض لحملة غير مسبوقة بسبب استضافتها المونديال هذا العام. 

وفي خطاب ألقاه في افتتاح عقد مجلس الشورى قال الشيخ تميم إن الحملة على قطر لم يتعرّض لها أيّ بلد مضيف لكأس العالم. 
 
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