أخبار دولية
25 تشرين الأول 2022 - 15:30
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مصر تؤكد ان دعوة الملك تشارلز لحضور قمة المناخ لا تزال قائمة

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مصر تؤكد ان دعوة الملك تشارلز لحضور قمة المناخ لا تزال قائمة
Lebanon News
أعلن مسؤول مصري رفيع المستوى أن الدعوة الموجهة للملك تشارلز الثالث لحضور قمة المناخ في تشرين الثاني في مصر والتي عارضتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، لا تزال قائمة.
     
وأوضح أن "أكثر من 90" رئيس دولة أو حكومة سيتوجهون إلى شرم الشيخ بمناسبة مؤتمر المناخ (6-18 تشرين الثاني).
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وقال محمد نصر رئيس شؤون المناخ بوزارة الخارجية المصرية خلال إيجاز إلكتروني للرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين "من وجهة نظرنا فيما يتعلق بجلالة الملك تشارلز إنها دعوة مفتوحة".
      
وتابع السفير نصر "ما زلنا نأمل أن يتمكن من المجيء إلى شرم الشيخ" مشددًا على أن العاهل البريطاني الجديد كان "مدافعًا قويًا عن العمل المناخي وقدوة يحتذى بها".
      
ومطلع تشرين الاول أكد قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث لن يذهب إلى قمة المناخ، بعد تقارير صحافية افادت أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أثارت "اعتراضات" على مشاركة الملك فيها.
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