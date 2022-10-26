البيت الأبيض: بايدن وسوناك يتفقان على دعم أوكرانيا والوقوف بوجه الصين

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اتفق الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، في محادثة هاتفية، على العمل معا لدعم أوكرانيا والوقوف في وجه الصين، بحسب البيت الابيض.وأكد بايدن وسوناك على "العلاقة الخاصة" القائمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وعزمهما على العمل معا لتعزيز الأمن والازدهار العالميين.كما أكدا على أهمية العمل معا لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على "عدوانها".وقال البيت الأبيض إن بايدن وسوناك اتفقا أيضا على مواجهة التحديات التي تفرضها الصين التي تعتبرها واشنطن اليوم أكبر منافس جيوسياسي واقتصادي لها.