مواطنان نيوزيلنديان عالقان في إيران يغادران البلاد

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غادر مدوّنا أسفار نيوزيلنديان إيران بعدما كان قد فقد أثرهما إثر دخولهما أراضي الجمهورية الإسلامية قبل أشهر، وفق ما أفاد مسؤول في ويلينيغتون وكالة فرانس برس.ودخل توفر ريتشوايت وبريدجيت ثاكراي المتزوجان حديثا إيران من تركيا في تموز، قبل أ تنقطع بعد ذلك اخبارهما على شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار قلق متابعيهما وأقاربهما.وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أن حكومتها "عملت بجد" مدى أشهر لضمان خروج "آمن" للزوجين اللذين عاشا "ظروفا صعبة".وقالت أرديرن: "أدرك كم كان الأمر صعبا عليهما وعلى عائلتيهما خلال الأشهر القليلة الماضية"، معربة عن سعادتهما لكونهما "آمنين".ولم تتّضح ظروف اختفائهما في إيران.وقال مسؤولون إيرانيون في تصريحات لوكالة فرانس برس إن الزوجين لم يكونا معتقلين أو موقوفين.وفي تسجيل فيديو نُشر في تموز وحُذف لاحقا من مواقع التواصل الاجتماعي، قال ريتشوايت إنه وزوجته أوقفا عند الحدود وتم تفتيش سيارتهما الرباعية الدفع وأعطيا توجيهات بشأن الملابس والسلوك في اجتماع مع الحرس ساده التوتر.