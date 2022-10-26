أخبار دولية
26 تشرين الأول 2022 - 03:22
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واشنطن وطوكيو وسيول تحذر من أن تجربة نووية كورية شمالية ستقابل برد "غير مسبوق"

واشنطن وطوكيو وسيول تحذر من أن تجربة نووية كورية شمالية ستقابل برد "غير مسبوق" Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيول, طوكيو,واشنطن,واشنطن وطوكيو وسيول تحذر من أن تجربة نووية كورية شمالية ستقابل برد "غير مسبوق"
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واشنطن وطوكيو وسيول تحذر من أن تجربة نووية كورية شمالية ستقابل برد &quot;غير مسبوق&quot;
Lebanon News
حذرت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الأربعاء من أن تجربة نووية كورية شمالية ستستدعي "ردًا قويًا غير مسبوق"، وتعهدت رص الصفوف بعد عدد من التجارب الصاروخية التي أجرتها الدولة المنعزلة.

وأشار مساعدو وزراء خارجية تلك الدول عقب محادثات في طوكيو إلى أنهم سيعززون تدابير الردع في المنطقة.
     
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وقال مساعد وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون دونغ: "إتفقنا على تعزيز التعاون كي يمكن أن توقف كوريا الشمالية أنشطتها غير الشرعية والعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي".
     
وأكد للصحافيين أن "الدول الثلاث إتفقت على الحاجة لرد قوي غير مسبوق في حال مضت كوريا الشمالية بتجربتها النووية السابعة".
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