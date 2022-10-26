إسرائيل تعتقل ثلاثة فلسطينيين بتهمة الانتماء إلى "عرين الأسود"

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أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال ثلاثة فلسطينيين يتهمهم بالانتماء إلى مجموعة "عرين الأسود" التي أُعلن عن تشكيلها مؤخرا في الضفة الغربية المحتلة بينهم شقيق ناشط فلسطيني بارز قتل قبل نحو شهرين.واعتقل الجيش، غداة مقتل خمسة فلسطينيين في عملية عسكرية في مدينة نابلس (شمال)، محمد النابلسي شقيق الناشط السابق في المجموعة إبراهيم النابلسي الذي قتلته إسرائيل في آب الماضي.وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل إثنين آخرين يشتبه بنشاطهم في المجموعة.وأضاف الجيش في بيان أنه "يشتبه في حيازة محمد النابلسي لأسلحة وتصنيعه عبوات ناسفة وتورطه في مجموعة عرين الأسود الإرهابية".وأكد نادي الأسير الفلسطيني من جهته في بيان اعتقال 20 فلسطينيا الليلة الماضية من أنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية.