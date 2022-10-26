ستولتنبرغ إلى تركيا قريباً لدعم انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ أنه سيتوجه قريباً إلى اسطنبول لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن مصادقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.وقال: "تجري فنلندا والسويد مشاورات وثيقة مع تركيا وسأتوجه إلى أنقرة أو اسطنبول لألتقي الرئيس التركي في المستقبل القريب"، من دون تقديم تفاصيل حول تاريخ الزيارة.وحتى الآن، صادقت 28 من أصل ثلاثين من دول حلف شمال الأطلسي على انضمام السويد وفنلندا. والمجر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم توافقا نهائيا على انضمام البلدين.ووافق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على استقبال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون لكنه أكد أن البرلمان التركي لن يصادق على انضمام الدولتين الشماليتين طالما لم تلبيا طلبات تسلّم مطلوبين قدمتها أنقرة.وتتأخر المجر أيضاً في المصادقة على انضمام السويد وفنلندا لكن العملية "على جدول أعمال البرلمان المجري"، وفق ما أكد ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا.وقال تشيوكا: "لم أطرح المسألة (مع المجر) ولكنني جاهز لذلك".من جهته، قال ستولتنبيرغ: "أنا واثق. الحلفاء دعوا السويد وفنلندا إلى الانضمام إلى الحلف خلال قمة مدريد والجميع سيصادق على انضمامهما".