بلينكن يتحدث عن مؤشرات "إيجابية" أرسلتها السعودية بعد قرار خفض الإنتاج النفطي

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اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء ان السعودية أرسلت مؤشرات "إيجابية" منذ أن قرّرت خفض الإنتاج النفطي، لكنه أكد أن واشنطن لا تزال غير راضية.وكان تحالف "أوبك بلاس" الذي يضمّ أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وعشر دول أخرى منتجة للنفط تقودها روسيا قد قرّر مطلع تشرين الأول خفض المعروض الرسمي بمقدار مليوني برميل في اليوم اعتباراً من الأول من تشرين الثاني، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار قبيل الانتخابات الأميركية، علما بأن خطوة خفض الإنتاج من شأنها زيادة عائدات موسكو التي تخوض حربا في أوكرانيا.وأثار القرار حفيظة الإدارة الأميركية التي اتّهمت الرياض بالانحياز إلى روسيا. لكن بلينكن أقر بأن السعودية، مذّاك، صوتت إلى جانب الولايات المتحدة لصالح إدانة خطوة روسيا ضم أراض أوكرانية، وأعلنت مساعدات إنسانية لأوكرانيا بـ400 مليون دولار.وقال بلينكن في تصريح لشبكة "بلومبرغ" إن "هذه تطورات إيجابية. لا تعوّض عن القرار الذي اتّخذته +أوبك بلاس+ بشأن خفض الإنتاج. لكننا أخذنا علما بها".وكان جو بايدن قد تعهّد خلال حملته الرئاسية جعل السعودية دولة "منبوذة" على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان تسجّل على أراضيها بما في ذلك جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.وجدّد بلينكن التأكيد على أن السعودية اتّخذت "قرارا خاطئا" رافضا الحجج التي قدّمتها الرياض لتبرير الخطوة بوصفها استجابة لديناميات السوق.وقال بلينكن "لم يكن هناك في تحليلنا الذي أطلعنا السعوديين عليه ما يشير إلى أن الأسعار كانت ستتراجع بشكل سينطوي على مشكلة بالنسبة إليهم".كذلك أكد بلينكن أن إدارة بايدن تجري إعادة تقييم للعلاقة مع السعودية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وقال إن عملية إعادة التقييم ستجرى "بالتشاور مع أعضاء الكونغرس" بما يضمن أن "تعكس العلاقة بشكل أفضل مصالحنا الخاصة".