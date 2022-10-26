أخبار دولية
26 تشرين الأول 2022 - 13:49
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رئيس الوزراء السويدي يتحدّث إلى إردوغان بشأن عضوية الناتو

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رئيس الوزراء السويدي يتحدّث إلى إردوغان بشأن عضوية الناتو
Lebanon News
أجرى رئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترسون، اتصالاً هاتفياً الأربعاء بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في الوقت الذي تحاول فيه السويد إقناع أنقرة بالموافقة على انضمامها إلى حلف شمال الاطلسي (ناتو).
 
     
ووصف كريسترسون المحادثة عبر "تويتر" بـ"البنّاءة"، مشيراً إلى أنه يعتزم زيارة أنقرة "قريباً"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن موعد هذه الزيارة.
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وأكد الرئيس التركي أنه "سيسر بالترحيب بأولف كريسترسون في أنقرة"، مشيراً إلى أنّه "مستعدّ لدفع العلاقات الثنائية مع الحكومة السويدية في جميع المجالات"، وفق بيان صادر عن الرئاسة التركية.
 
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