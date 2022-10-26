منظمات غير حكومية تحثّ إيطاليا على إلغاء اتفاقها مع ليبيا بشأن المهاجرين

الإعلان

حثّت منظمات غير حكومية، من بينها "سايف ذا تشيلدرن" ومنظمة العفو الدولية، إيطاليا الأربعاء على إلغاء اتفاق مثير للجدل وقّعته مع ليبيا لمنع عبور قوارب المهاجرين إلى أوروبا.وبموجب الاتفاقية الموقعة في العام 2017 بدعم من الاتحاد الأوروبي، تساهم إيطاليا في تمويل وتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين، الذين يقومون بعد ذلك باعتراض المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم قسراً نحو ليبيا.وقالت كلوديا لوديساني المسؤولة في "منظمة أطباء بلا حدود" في إيطاليا خلال مؤتمر صحافي في روما "أوروبا، المدافعة عن حقوق الإنسان، يجب أن لا تبرم بأي حال من الأحوال اتفاقاً مع بلد (...) يتعرّض فيه المهاجرون للتعذيب، ويصبحون ضحايا للعبودية والانتهاك الجنسي".