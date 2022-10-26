فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا تدعو للهدوء في الأراضي الفلسطينية

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أعربت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا مساء الأربعاء عن "قلق عميق إزاء التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ودعت إلى تجنب أي استفزاز وتصعيد للعنف.وقالت الدول الأربع في بيان مشترك "في عام 2022، قُتل أكثر من 120 فلسطينيا و20 إسرائيليا، وأصيب عدد أكبر. كما نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف، بما في ذلك من المستوطنين الإسرائيليين".وتابع البيان الصادر عن وزارات خارجية الدول الأربع "في هذا السياق، بات من الضروري تجنب أي تصعيد جديد. نحضّ جميع الأطراف على الامتناع عن أي استفزاز أو عمل أحادي الجانب، وتخفيف التوترات بشكل فعال، واستعادة الهدوء".