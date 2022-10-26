توقيف 23 شخصا يشتبه بتورطهم في تنظيم الهجرة السرية بالمغرب

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أعلنت الشرطة المغربية اليوم، أنها أوقفت 23 شخصا يشتبه بتكوينهم شبكة للاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير النظامية، وحجزت زوارق مطاطية وتجهيزات للملاحة البحرية، في بلدات شمال المملكة ليست بعيد من جيب مليلية الاسباني.وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، الى أن مصالحها نفذت عمليات متزامنة في بلدات عدة قرب مدينة الناظور، أسفرت عن توقيف 23 شخصا، "للاشتباه في تورطهم في الوساطة في جلب المرشحين وتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية، فضلا عن توفير المعدات والوسائل اللوجستيكية".وأوضحت أن المشتبه بهم هم مغاربة وأربعة مواطنين يتحدرون من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء.وأسفرت هذه العمليات أيضا عن مصادرة "125 محركا بحريا، وثمانية زوارق مطاطية، ومجموعة كبيرة من معدات الملاحة البحرية" مثل أجهزة تحديد المواقع وحاويات بنزين وسترات نجاة، بالإضافة إلى "66 صفيحة من مخدر الشيرا (الحشيشة)، بحسب المصدر نفسه.وأشارت الشرطة المغربية أيضا إلى "تفكيك ورشة لتصنيع القوارب المطاطية المستعملة في عمليات تهريب البشر وتهجير الأشخاص بمنطقة سلوان"، قرب مدينة الناظور.وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات فككت الأحد شبكة أخرى من تسعة أشخاص و28 مرشحا للهجرة غير النظامية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بمدينة العيون (الصحراء الغربية). وهي المنطقة التي تشكل منطلقا لقوارب الهجرة باتجاه جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي.كما أعلنت السلطات عمليات عدة مماثلة مؤخرا، منذ مصرع 23 مهاجرا غير نظامي أواخر حزيران، عند محاولة نحو ألفين منهم اقتحام معبر حدودي بين الناظور وجيب مليلية الاسباني.واعتبرت منظمات غير حكومية أن هذه المأساة وملاحقات المهاجرين التي تلتها هي نتيجة لاستئناف التعاون بين المغرب واسبانيا في مكافحة الهجرة غير النظامية، بعد أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام.ويعد هذا التعاون ملفا أساسيا في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فيما تدافع منظمات حقوقية عن حق المهاجرين في العبور نحو أوروبا باعتبارهم طالبي لجوء.