أخبار دولية
26 تشرين الأول 2022 - 16:04
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تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى الهجوم على مرقد في شيراز بجنوب ايران

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تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى الهجوم على مرقد في شيراز بجنوب ايران
Lebanon News
تبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم المسلح الذي استهدف اليوم مرقدا دينيا في مدينة شيراز بجنوب إيران وأسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة آخرين، بحسب ما نقلت وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتطرف على تلغرام.
      
وكشفت الوكالة أن "مقاتلا من الدولة الاسلامية" نفذ الهجوم مستهدفا "عددا من عناصر الشرطة الإيرانية وحراس المرقد (...) ثم تجمعات الشيعة داخل المرقد (...) ما أسفر عن مقتل نحو عشرين شيعيا وإصابة عشرات آخرين".
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وكان مسؤولون ايرانيون أفادوا بأن الهجوم نفذه مسلح من "الإرهابيين التكفيريين" تم توقيفه، في وقت تعهد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بـ"رد حازم" على هذه العملية.
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