جولة انتخابية لترامب لدعم مرشحين جمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية

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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن قيامه بجولة للمشاركة في أربعة مهرجانات انتخابية لدعم مرشحين من الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة التي قد تشهد سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.ويعتزم ترامب في استخفاف بسلسلة من التحقيقات القضائية ضده المشاركة في مهرجانات في أوهايو وأيوا وفلوريدا وبنسلفانيا قبل الانتخابات المقررة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر لتجديد جميع مقاعد مجلس النواب الـ435 وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.وبينما يُنظر إلى هذه الانتخابات عادة على أنها استفتاء على شعبية ساكن البيت الأبيض والرضا عن سياساته، الا أنها هذه المرة تمثل أيضا اختبارا لمستقبل ترامب السياسي الذي يدرس محاولة العودة الى البيت الأبيض عام 2024.وتعقد جميع المهرجانات التي يشارك فيها ترامب في ولايات رئيسية.من جهته، يتناوب الرئيس جو بايدن على عقد لقاءات مع أبناء الطبقة العاملة، إضافة الى لقاءات اخرى مع مؤيدين أثرياء لحشد التمويل لحزبه الذي يسعى على الأقل للهيمنة على مجلس الشيوخ.