أخبار دولية
27 تشرين الأول 2022 - 00:08
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بلينكن: الصين ترفض الوضع القائم في تايوان وتتهيأ للإستيلاء على الجزيرة

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بلينكن: الصين ترفض الوضع القائم في تايوان وتتهيأ للإستيلاء على الجزيرة
Lebanon News
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أن الصين ترفض الوضع القائم بحكم الأمر الواقع منذ فترة طويلة في تايوان، مكررًا تقييمًا سابقًا بأن بكين تسرع جدولها الزمني للإستيلاء على الجزيرة.
    
وتأتي تعليقات بلينكن بعد فوز الرئيس الصيني شي جينبينغ بولاية ثالثة "تاريخية" على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وتوقع تايوان أن تتكثف الضغوط على الجبهة الدبلوماسية.
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وقال بلينكن إن الوضع القائم منذ أربعة عقود والذي تعترف فيه الولايات المتحدة ببكين فقط لكنها تزود الجزيرة بأسلحة للدفاع عن نفسها، قد ساعد في ضمان عدم إندلاع نزاع بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان.
 
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