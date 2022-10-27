السفارة الأميركية في جنوب افريقيا تحذر من خطر وقوع هجوم على تجمعات

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نشرت السفارة الأميركية في جنوب إفريقيا تحذيرا من خطر وقوع هجوم السبت على "تجمعات كبيرة" في شمال جوهانسبرغ.وقالت السفارة عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي "تلقت الحكومة الأميركية معلومات تشير إلى أن إرهابيين قد يخططون لتنفيذ هجوم يستهدف تجمعات كبيرة في محيط ساندتون"، وهي ضاحية ثرية شمال وسط المدينة التاريخي.وأضافت "لا توجد معلومات أخرى بشأن توقيت أو طريقة أو هدف هذا الهجوم المحتمل"، لافتة إلى أنها نصحت موظفي السفارة بتجنب التجمعات في المنطقة في نهاية الأسبوع.وقال المتحدث باسم السفارة ديفيد فيلدمان لوكالة فرانس برس "ليس لدينا ما نضيفه على ما يرد في التحذير".واتصلت وكالة فرانس برس بحكومة جنوب افريقيا ووزارة خارجيتها اللتان لم تؤكدا الأمر ولم ترغبا في التعليق عليه في الحين.ولم تشهد جنوب إفريقيا أي هجوم في السنوات الأخيرة.وينتشر أكثر من ألف عسكري من جنوب إفريقيا منذ تموز 2021 في موزمبيق المجاورة لمساعدة جيشها الذي يكافح جماعة جهادية مسلحة تبثّ الرعب منذ خمس سنوات وخلفت هجماتها 4300 قتيل ومليون نازح.وعلى صعيد متصل، نصحت سفارات عدة دول غربية من بينها سفارة الولايات المتحدة رعاياها الاثنين بالحد من السفر إلى نيجيريا بسبب تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية.