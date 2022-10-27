رئيسي: أعمال الشغب تمهد الأرضية لهجمات إرهابية كإعتداء شيراز

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إبراهيم رئيسي,الرئيس الإيراني,رئيسي: أعمال الشغب تمهد الأرضية لهجمات إرهابية كإعتداء شيراز

LBCI News Lebanon

إعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الخميس أن "أعمال الشغب" تمهد الأرضية لوقوع هجمات "إرهابية" كالتي استهدفت الأربعاء مرقدًا دينيًا في مدينة شيراز في جنوب الجمهورية الإسلامية، وأتى في خضم إحتجاجات تشهدها البلاد منذ أسابيع في أعقاب وفاة مهسا أميني.



وقال رئيسي في خطاب متلفز خلال زيارته محافظة زنجان: "نية العدو هي إعاقة تقدم البلاد ومن ثم أعمال الشغب هذه تمهد الطريق أمام أعمال إرهابية، لذا يأتون إلى مرقد شاه جراغ ويطلقون النار على الأبرياء الذين كانوا يقومون بعبادة الله، ومن ثم يتبنى داعش المسؤولية"، وذلك في معرض حديثه عن الهجوم الذي راح ضحيته 15 شخصًا وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.