مقتل أربعة عناصر موالين لإيران في القصف الإسرائيلي قرب دمشق

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قتل أربعة عناصر موالين لإيران في القصف الإسرائيلي الذي استهدف بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس نقاطاً في محيط دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان ليلاً نقلاً عن مصدر عسكري أن "حوالي الساعة 00:30 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".وأضافت "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات"، من دون أن توضح ماهية المواقع المستهدفة.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره أن الضربات الإسرائيلية استهدفت "مستودعات للسلاح والذخيرة ومقرات للميليشيات التابعة لإيران على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي"، مشيراً إلى أن القصف أودى بحياة أربعة مقاتلين موالين لإيران.وتعد هذه الضربات الثالثة من نوعها خلال أسبوع.والجمعة، استهدفت ضربات جوية إسرائيلية نقاطاً في محيط دمشق، وتكررت مجدداً الإثنين خلال النهار ما أسفر عن إصابة عسكري بجروح.وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله.ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.