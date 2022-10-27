الحكومة الإسرائيلية صادقت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. ماذا في التفاصيل؟

صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقد اعتبر رئيس الوزراء يائير لابيد أن لبنان اعترف بدولة إسرائيل من خلال موافقته على الاتفاق.اليكم المزيد من التفاصيل..