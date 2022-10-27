أخبار دولية
27 تشرين الأول 2022 - 06:33
27/10/2022 06:33:35
الحكومة الإسرائيلية صادقت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقد اعتبر رئيس الوزراء يائير لابيد أن لبنان اعترف بدولة إسرائيل من خلال موافقته على الاتفاق.
اليكم المزيد من التفاصيل..
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