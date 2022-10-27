أخبار دولية
27 تشرين الأول 2022 - 06:33
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الحكومة الإسرائيلية صادقت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. ماذا في التفاصيل؟

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Lebanon News
صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقد اعتبر رئيس الوزراء يائير لابيد أن لبنان اعترف بدولة إسرائيل من خلال موافقته على الاتفاق.   

اليكم المزيد من التفاصيل.. 
 
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