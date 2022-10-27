أخبار دولية
27 تشرين الأول 2022 - 08:07
27/10/2022 08:07:00
تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى الهجوم الانتحاري الذي استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز
تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى الهجوم الانتحاري الذي استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز
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LBCI News Lebanon
تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى الهجوم الانتحاري الذي استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز، أبرز المزارات الدينية جنوب البلاد، ورئيسي يرى أن "أعمال الشغب" تمهّد الأرضية لهجمات إرهابية.
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