أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2022 - 09:25
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بايدن عن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل: اتفاق يمهد الطریق لمنطقة أكثر استقرارا وازدھارا

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بايدن عن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل: اتفاق يمهد الطریق لمنطقة أكثر استقرارا وازدھارا
Lebanon News
هنّأ الرئيس الاميركي جو بايدن إسرائیل ولبنان على إبرام اتفاقھما رسمیًا من أجل حل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده، معتبرا أن ھذه الاتفاقیة تقربنا خطوة واحدة من تحقیق رؤیة لشرق أوسط أكثر أمانًا وتكاملاً وازدھارا، ما سوف یوفر منافع لجمیع شعوب المنطقة.

أيضا، أكد بايدن في بيان أن هذا الاتفاق "التاريخي"سیؤمّن مصالح كل من إسرائیل ولبنان، وسیمھد الطریق لمنطقة أكثر استقرارا وازدھارا. 
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وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل كمسھل فیما یعمل الطرفان على الوفاء بالتزاماتھما وتنفیذ ھذا الاتفاق. 

ولفت الرئيس الاميركي إلى أنه لا ینبغي أن تكون الطاقة - خصوصا في شرق المتوسط - سببًا للصراع، بل أداة للتعاون والاستقرار والأمن والازدھار. 
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