أوكرانيا تفرض قيوداً أكبر على استهلاك الكهرباء بعد قصف روسي جديد

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سيخضع استهلاك الكهرباء لمزيد من القيود في المناطق الواقعة في وسط أوكرانيا، بعد قصف روسي جديد على البنية التحتية للطاقة، حسبما أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية الخميس.وقال كيريلو تيموشينكو عبر "تلغرام"، "من أجل تفادي الوقف الكامل للإمدادات اضطرّ قطاع الطاقة الى فرض قيود أكثر صرامة" على استهلاك الكهرباء.وأشار إلى أنّ هذه القيود ستطال العاصمة كييف وتشيرنيغيف وتشيركاسي وجيتومير، من دون أن يحدّد ما إذا كانت الضربات قد تسبّبت في وقوع ضحايا.من جهتها، أوضحت الشركة المشغّلة "أوكرينيرغو" أنّ "مثل هذه الإجراءات تسمح لشركات الطاقة بإصلاح المنشآت المتضرّرة بسرعة والحفاظ على التوازن في نظام" إنتاج الكهرباء.