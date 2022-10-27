واشنطن تمنح باكستان دعما إضافيا بقيمة 30 مليون دولار اثر الفيضانات

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أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها ستمنح باكستان مساعدات إضافية بقيمة 30 مليون دولار بعد أن أدت الفيضانات التاريخية هذا الصيف إلى نزوح ثمانية ملايين شخص.وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن المساعدة الجديدة التي من المفترض أن يستفيد منها مليونا شخص إضافي، ستشمل حصص إعاشة طارئة واختبارات فحص سوء التغذية وملاجئ وأدوات لمساعدة العائلات في الاستعداد لفصل الشتاء.وصرحت مديرة الوكالة سامانثا باور التي زارت باكستان الشهر الماضي، أنها رأت "عالما يغرق" جراء الفيضانات التي أودت بأكثر من 1700 شخص، فضلا عن أكثر من 1,2 مليون رأس ماشية.