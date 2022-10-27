لابيد يصف اليوم باللحظة التاريخية... هل يكون فرصة لاستمالة اصوات الاسرائيليين باتجاهه؟

لابيد يصف اليوم باللحظة التاريخية... هل يكون فرصة لاستمالة اصوات الاسرائيليين باتجاهه؟

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LBCI News Lebanon

هي لحظةٌ تاريخية ..

هكذا وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بعد مصادقة الحكومة الاسرائلية عليه.