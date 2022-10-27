أخبار دولية
27 تشرين الأول 2022 - 15:12
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لابيد يصف اليوم باللحظة التاريخية... هل يكون فرصة لاستمالة اصوات الاسرائيليين باتجاهه؟

لابيد يصف اليوم باللحظة التاريخية... هل يكون فرصة لاستمالة اصوات الاسرائيليين باتجاهه؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار ترسيم, لبنان,اسرائيل,لابيد يصف اليوم باللحظة التاريخية... هل يكون فرصة لاستمالة اصوات الاسرائيليين باتجاهه؟
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Lebanon News
هي لحظةٌ تاريخية .. 
هكذا وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بعد مصادقة الحكومة الاسرائلية عليه. 
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