البنتاغون: روسيا تشكل تهديدات خطيرة والصين تمثل التحدي الأساسي

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رأت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، في وثيقة إستراتيجية صدرت الخميس، أن الصين تمثل التحدي "الأساسي" بالنسبة للولايات المتحدة، بينما تشكل روسيا "تهديدات خطيرة".وجاء في وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني أن الصين تمثل التحدي الأساسي والأكثر منهجية، في حين أن روسيا تشكل تهديدات خطيرة للمصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة في الخارج وفي الوطن.أيضا، حذر البنتاغون في استراتيجيته النووية الجديدة من أن تنفيذ كوريا الشمالية لضربة نووية سيعني "نهاية نظام" بيونغ يانغ.وأكد وزارة الدفاع الأميركية في هذه الوثيقة إن أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها سيكون مرفوضا، وسيؤدي الى نهاية هذا النظام، مشددة على أنه ليس هناك أي سيناريو يستطيع نظام كيم ان يستخدم فيه أسلحة نووية ويبقى.