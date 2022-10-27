ميلوني تؤكد دعمها لأوكرانيا خلال اتصال مع ستولتنبرغ

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كررت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعمها لأوكرانيا، خلال أول اتصال هاتفي لها مع الأمين العام لحلف شمال لأطلسي ينس ستولتنبرغ، وفق بيان صادر عن مكتبها.وقال البيان : "رئيسة الوزراء ميلوني كررت أن حلف شمال الأطلسي أساسي في الدفاع عن الأمن والقيم المشتركة التي تُميّز الهوية الغربية".وأكدت ميلوني مرة أخرى دعمها المطلق لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، وأهمية تعزيز التزام الناتو بالتصدي للتهديدات من مختلف الأنواع الاتية من جميع الاتجاهات الاستراتيجية وبينها تحديات الجنوب، في سياق نهج عالمي.ول ستولتنبرغ من جهته في تغريدة على تويتر: "إيطاليا حليف ملتزم له إسهامات قوية في الردع والدفاع وهو رئيسي للحلفاء" في إطار دعم أوكرانيا.وشدد على أنه لن يتم ترهيب الناتو أو ردعه عن دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، مهما طال الأمر.