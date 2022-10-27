أخبار دولية
27 تشرين الأول 2022 - 16:20
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الأمم المتحدة "ليست على علم" بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

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الأمم المتحدة &quot;ليست على علم&quot; بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
Lebanon News
اعلن أديجي إيبو نائب الممثلة السامية المسؤولة عن قضايا نزع السلاح في الأمم المتحدة ان الأخيرة "ليست على علم" بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا طلبت روسيا إجراء تحقيق أممي بشأنه. 
 
     
وقال إيبو أمام مجلس الأمن "نحن على علم بالشكوى الرسمية من روسيا بشأن اتهامات بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا". 
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وأضاف "كما أبلغت الممثلة السامية إيزومي ناكاميتسو المجلس في آذار وأيار فإن الأمم المتحدة ليست على علم بوجود برنامج أسلحة بيولوجية. ولا يزال الحال كذلك اليوم"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ليس لديها تفويض أو "قدرات تقنية" للتحقيق في الاتهام.
 
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