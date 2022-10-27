الأمم المتحدة "ليست على علم" بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

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اعلن أديجي إيبو نائب الممثلة السامية المسؤولة عن قضايا نزع السلاح في الأمم المتحدة ان الأخيرة "ليست على علم" بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا طلبت روسيا إجراء تحقيق أممي بشأنه.وقال إيبو أمام مجلس الأمن "نحن على علم بالشكوى الرسمية من روسيا بشأن اتهامات بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا".وأضاف "كما أبلغت الممثلة السامية إيزومي ناكاميتسو المجلس في آذار وأيار فإن الأمم المتحدة ليست على علم بوجود برنامج أسلحة بيولوجية. ولا يزال الحال كذلك اليوم"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ليس لديها تفويض أو "قدرات تقنية" للتحقيق في الاتهام.