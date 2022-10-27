أخبار دولية
27 تشرين الأول 2022 - 16:44
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مقرر أممي يطالب بتحقيق دولي في "وحشية" النظام الإيراني

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مقرر أممي يطالب بتحقيق دولي في &quot;وحشية&quot; النظام الإيراني
Lebanon News
ندد المقرر الخاص للأمم المتحدة في شأن حقوق الإنسان في إيران الخميس بـ"وحشية" النظام الإيراني، مطالبا بإحداث "آلية دولية" للتحقيق في مقتل "ما لا يقل عن 250 شخصا" منذ بدء التظاهرات في هذا البلد.
 
     
وقال جواد رحمن في مؤتمر صحافي إن "إيران تشهد اضطرابا يعود في جزء منه إلى وفاة مهسا أميني، ضحية وحشية الدولة وقمع الدولة".
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وتتواصل التظاهرات التي أشعلتها وفاة هذه الشابة الكردية الإيرانية في 16 ايلول، بعد ثلاثة أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق. وأكد المقرر أن "المتظاهرين يطالبون بالعدالة".
 
     
وأضاف "في الظروف الراهنة، وفي غياب سبيل وطني للمحاسبة، أطلب من المجتمع الدولي إحداث آلية تحقيق دولية" تهدف إلى تحديد "المسؤوليات بالنسبة إلى ما حصل منذ وفاة مهسا أميني".
 
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