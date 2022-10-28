أخبار دولية
28 تشرين الأول 2022 - 00:01
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سيول: كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا غير محدد

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سيول: كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا غير محدد
Lebanon News
أطلقت كوريا الشمالية "صاروخًا بالستيًا غير محدد" وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي الجمعة، في أحدث عملية إطلاق صاروخية تجريها بيونغ يانغ، في وقت حذرت سيول من أن كيم جونغ أون قد يكون على وشك إجراء تجربة نووية أخرى.
     
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا غير محدد باتجاه البحر الشرقي" في إشارة إلى بحر اليابان، من دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل.
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وتأتي عملية الإطلاق الصاروخية هذه بعد اجتماع نواب وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الذين تعهدوا تعزيز ردعهم في المنطقة.
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