أخبار دولية
28 تشرين الأول 2022 - 00:17
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بوريل يدافع في الأرجنتين عن العقوبات الأوروبية في أميركا اللاتينية

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بوريل يدافع في الأرجنتين عن العقوبات الأوروبية في أميركا اللاتينية
Lebanon News
دافع مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس في الأرجنتين التي تستضيف إجتماعًا وزاريًا مشتركًا بين الإتحاد وأميركا اللاتينية عن العقوبات الأوروبية التي تستهدف دولًا محددة في المنطقة، مثل نيكاراغوا، نائيًا بنفسه عن عقوبات "تمس المواطنين" مثل الحظر الأميركي على كوبا
     
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وقال بوريل في مؤتمر صحافي في بوينس أيرس: "هناك عقوبات وعقوبات أخرى. العقوبات التي يتبناها الإتحاد الأوروبي هي دائمًا عقوبات تستهدف الموظفين السياسيين الذين نعتبرهم مسؤولين عن سلوكيات معينة يجب معاقبتها"، مشددًا على أن هذه العقوبات "لا تمس المواطنين". 
    
وأشار إلى أنه "هناك عقوبات تطال المواطنين مثل الحظر الأميركي على كوبا والذي يرفضه الإتحاد الأوروبي"، مذكرًا بأنه "كل عام في الأمم المتحدة، يصوت الإتحاد الأوروبي وكل دوله الأعضاء على القرارات التي تدعو إلى رفع الحظر".
 
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