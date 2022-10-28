أخبار دولية
28 تشرين الأول 2022 - 06:23
Back

لندن ستدعو لانتخابات في ايرلندا الشمالية بعد الفشل في تشكيل حكومة جديدة

لندن ستدعو لانتخابات في ايرلندا الشمالية بعد الفشل في تشكيل حكومة جديدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار ايرلندا الشمالية, انتخابات,لندن,لندن ستدعو لانتخابات في ايرلندا الشمالية بعد الفشل في تشكيل حكومة جديدة
episodes
لندن ستدعو لانتخابات في ايرلندا الشمالية بعد الفشل في تشكيل حكومة جديدة
Lebanon News
من المتوقع أن تدعو المملكة المتحدة إلى إجراء انتخابات ثانية هذا العام في ايرلندا الشمالية بعد أشهر من الجمود السياسي بشأن وضعها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
      
وانتهت المهلة النهائية لاستئناف تقاسم السلطة في الحكومة الإقليمية لإيرلندا الشمالية منتصف ليل الخميس الجمعة.
الإعلان
      
وقالت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي إن ذلك يعني أن الانتخابات "ستجري بالتأكيد".
     
وجاء انتهاء المدة القانونية لإنشاء حكومة مشتركة بين القوميين المؤيدين لايرلندا والنقابيين المؤيدين للمملكة المتحدة بعد أن قامت الأحزاب بمحاولة أخيرة لإعادة تشغيل المجلس المفوض في ايرلندا الشمالية.
    
وفي جلسة الخميس المثيرة للجدل، اجتمعت الأحزاب السياسية لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ أشهر لكنهم فشلوا في انتخاب رئيس حكومة يشكّل مجلس وزراء.
     
وإيرلندا الشمالية من دون حكومة عاملة منذ شباط/فبراير عندما أطاح "الحزب الوحدوي الديموقراطي" المؤيد للتاج البريطاني، السلطة التنفيذية بسبب معارضته الشديدة لقواعد التجارة لمرحلة ما بعد بريكست.
     
ويريد الحزب تعديل أو إلغاء بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي وافقت عليه لندن وبروكسل كجزء من اتفاق بريكست الذي أبرم في العام 2019، بحجة أنه يضعف مكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة.
الإعلان
إقرأ أيضاً