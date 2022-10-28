رئيس وزراء اليابان يعلن تخصيص 260 مليار دولار لكبح التضخم

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أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تخصيص حزمة إنفاق لتحفيز الاقتصاد بقيمة 260 مليار دولار الجمعة لمواجهة التضخم، بعدما أقرّت الحكومة موازنة إضافية لتمويل جزء من الإجراءات الرامية لتخفيف حدة الأزمة.وقال كيشيدا للصحافيين إن الحكومة تأمل بأن الإنفاق خلال العام المالي البالغ 39 تريليون ين سيرتفع إلى 72 تريليونا عند أخذ استثمارات القطاع الخاص بعين الاعتبار.ترتفع الأسعار في اليابان بأسرع وتيرة منذ ثماني سنوات، رغم أن معدل التضخم البالغ 3% ما زال أقل بكثير من المستويات المرتفعة للغاية التي تشهدها الولايات المتحدة وغيرها.كما خسر الين أكثر من خُمس قيمته أمام الدولار هذه السنة، ما دفع السلطات للتدخل من أجل دعم العملة المحلية.وضخّت اليابان التي تسجّل إحدى أعلى معدلات الديون بالنسبة لإجمالي ناتجها الداخلي، مئات مليارات الدولارات في اقتصادها على مدى العامين الماضيين لدعم التعافي من وباء كوفيد.