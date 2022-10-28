نيجيريا تشدد الإجراءات الأمنية في كل أنحاء البلاد بعدما أمرت واشنطن دبلوماسييها بمغادرة أبوجا

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أعلنت الشرطة النيجيرية أنها تعمل على تشديد الإجراءات الأمنية في كل أنحاء البلاد بعدما أمرت الولايات المتحدة دبلوماسييها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة أبوجا، بسبب تصاعد خطر الهجمات الإرهابية على العاصمة.وفي حين لا تزال طبيعة التهديد غير معروفة، فإن سكان منطقة العاصمة الفدرالية في حالة تأهب قصوى منذ الأحد بعدما أصدرت العديد من السفارات الغربية تحذيرات نصحت عبرها مواطنيها بالحد من السفر إلى نيجيريا، البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في إفريقيا.ودعت الشرطة النيجيرية في بيان مساء الخميس كبار ضباطها إلى تعزيز الأمن في مناطقهم لا سيما في العاصمة الفدرالية.وطلب المفتش العام للشرطة عثمان ألكالي بابا من سكان المنطقة البالغ عددهم ستة ملايين توخي اليقظة وإبلاغ الشرطة عن أي حوادث أو أشخاص مشبوهين.والخميس، أمرت الولايات المتحدة دبلوماسييها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة العاصمة النيجيرية أبوجا بسبب تصاعد خطر الهجمات الإرهابية حسب بيان لوزارة الخارجية.كانت واشنطن سمحت الثلاثاء لهؤلاء بمغادرة المدينة إذا رغبوا بذلك. وفي الآونة الأخيرة أوصت سفارات غربية عدة رعاياها بالحد من تحركاتهم في البلاد.وحذّرت واشنطن مواطنيها من أن إرهابيين قد يهاجمون مراكز تسوق وفنادق ومطاعم وحانات ومدارس في العاصمة.كما أصدرت دول أخرى، بما فيها بريطانيا وأستراليا وكندا، تحذيرات مماثلة لكنها لم تقم حتى صباح الجمعة بإجلاء موظفيها أو عائلاتهم من أبوجا.والخميس، أغلق جابي لايك مول، وهو مركز تجاري رئيسي في العاصمة، أبوابه لأسباب أمنية غير محددة.يشعر سكان أبوجا والمناطق المحيطة، بمن فيهم الدبلوماسيون الغربيون، بقلق متزايد إزاء انعدام الأمن بعد عملية هروب جماعية في تموزمن سجن كوجي بضواحي العاصمة.وفر ما يزيد على 400 معتقل بينهم عشرات ممن يشتبه في أنهم جهاديون. وأعلنت الشرطة والجيش تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة ومحيطها لكن أبوجا محاطة بمناطق جبلية وغابات يصعب تأمينها.وغالبا ما يشن الجهاديون هجمات في مناطق بشمال شرق نيجيريا بعيدا من العاصمة الفدرالية، لكن هناك خلايا موجودة في مناطق أخرى من البلاد.