ايلون ماسك استحوذ على تويتر مقابل ٤٤ مليار دولار

إيلون ماسك يُمسك بتويتر

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LBCI News Lebanon

ربما مشهد دخول الملياردير إيلون ماسك مقر شركة تويتر في سان فرنسيسكو، وهو يحمل حوض مغسلة، دليل على نيته إعادة هيكلة "تويتر بحسب ما علق ناشطون على المشهد.