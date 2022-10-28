أخبار دولية
28 تشرين الأول 2022 - 14:30
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ايلون ماسك استحوذ على تويتر مقابل ٤٤ مليار دولار

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Lebanon News
ربما مشهد دخول الملياردير إيلون ماسك مقر شركة تويتر في سان فرنسيسكو، وهو يحمل حوض مغسلة، دليل على نيته إعادة هيكلة "تويتر بحسب ما علق ناشطون على المشهد.
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