أخبار دولية
28 تشرين الأول 2022 - 14:27
28/10/2022 14:27:00
السوداني يتسلم مهامه رسميًا في العراق
رئيس مجلس الوزراء العراقي يتسلم مهامه رسميا…
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LBCI News Lebanon
هي أجواءُ الفرح التي سادَت شوارعَ بغداد بعدَ نيلِ حكومةِ رئيسِ الوزراء محمد شياع السوداني، مرشحِ اطارِ التنسقي المدعوم من ايران، ثقةَ البرلمان..
وبهذا المشهدِ السياسيّ الاخير تكونُ قد أُسدلت الستارةُ على أزمةٍ سياسيةٍ مفتوحةٍ منذ سنة.
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