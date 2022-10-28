أخبار دولية
28 تشرين الأول 2022 - 14:27
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السوداني يتسلم مهامه رسميًا في العراق

رئيس مجلس الوزراء العراقي يتسلم مهامه رسميا… Lebanon, news ,lbci ,أخبار حكومة,العراق, رئيس مجلس الوزراء العراقي يتسلم مهامه رسميا…
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Lebanon News
هي أجواءُ الفرح التي سادَت شوارعَ بغداد بعدَ نيلِ حكومةِ رئيسِ الوزراء محمد شياع السوداني، مرشحِ اطارِ التنسقي المدعوم من ايران، ثقةَ البرلمان.. 

وبهذا المشهدِ السياسيّ الاخير تكونُ قد أُسدلت الستارةُ على أزمةٍ سياسيةٍ مفتوحةٍ منذ سنة. 
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