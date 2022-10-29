الفيليبين تعلن خفض حصيلة قتلى العاصفة إلى 45 شخصا

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أعادت الفيليبين مراجعة حصيلة القتلى جراء العاصفة المدارية التي تجتاح البلاد معلنة مقتل 45 شخصا، بعدما أفادت في وقت سابق بسقوط 72 قتيلا.وأقر مسؤولو الدفاع المدني بأن عناصر فرق الإنقاذ الذين أرسلوا إلى جنوب البلاد الذي غمرته الفيضانات الجمعة أخطأوا في إحصاء العدد إذ تم احتساب بعض الضحايا مرّتين.وقال مسؤول الدفاع المدني في المنطقة الجنوبية نجيب سيناريمبو لوكالة فرانس برس: "عندما تثبّتنا من التقارير الساعة السادسة صباحا اليوم، أدركنا وجود 40 قتيلا فقط و31 جريحا و15 مفقودا".بدوره، أكد قائد جهاز الدفاع المدني الوطني رافايليتو أليخاندرو انخفاض الحصيلة خلال مؤتمر صحافي عقده في مانيلا حيث قال إنه تم العثور على 40 جثة في موقع الكارثة في منطقة مينداناو (جنوب).وأودت العاصفة المدارية نالغي بخمسة أشخاص آخرين في مناطق أخرى في البلاد، بحسب أليخاندرو.وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب الدفاع الوطني سقوط 72 قتيلا و14 مفقودا و33 جريحا.وذكر أليخاندرو أن الحصيلة انخفضت بعد عملية "تحقق" من الأعداد قام بها مسؤولون محليون.وتجتاح العاصفة نالغي جزيرة لوزون الفيليبينية السبت مصحوبة برياح بلغت سرعتها 95 كيلومترا في الساعة منذ وصولها بعد الفجر إلى اليابسة.