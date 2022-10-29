مقتل صحافيّة روسية خلال تدريب على إطلاق النار في القرم

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قتلت صحافية تعمل في وسيلة إعلامية روسية رسمية خلال تدريب على إطلاق النار في مركز للتدريب في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014، وفق ما أفادت المجموعة التي كانت تعمل فيها.وقالت الوسيلة الاعلامية كما نقلت عنها وكالات الانباء الروسية إن سفيتلانا باباييفا التي تدير فرع مجموعة "روسيا سيغدونيا" في القرم قضت في أحد مراكز التدريب العسكري في القرم حيث كان يجري تدريب على إطلاق النار.عملت باباييفا لأعوام في هذه المجموعة العامة التي تضم أيضا وكالة ريا نوفوستي للانباء، فضلا عن عملها في مجموعة سبوتنيك. وشغلت مناصب في لندن والولايات المتحدة.وحيا دميتري كيسيليوف الذي يدير المجموعة ويعتبر أحد أركان الدعاية الروسية، ذكرى"شخص ودود كان يدعم روسيا بقوة وأراد دعم أبطالنا في أوكرانيا.واضاف أن باباييفا كانت تتمتع بمهنية عالية المستوى مع خبرة صحافية متينة.بدوره، أشاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بصحافية متعددة الموهبة، وقال لوسائل الاعلام الروسية: "عملنا معا لأعوام عدة".كما اشادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالصحافية، ومثلها مسؤولون في إدارة الاحتلال الروسي في أوكرانيا.ولدت باباييفا في 1972، وبدأت العمل في "روسيا سيغدونيا" بعدما عززت الدولة الروسية هيمنتها على الوسيلة الإعلامية. وكانت منذ 2019 مراسلة لها في مدينة سيمفيروبول في القرم.