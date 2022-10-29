أخبار دولية
29 تشرين الأول 2022 - 10:05
Back

مقتل صحافيّة روسية خلال تدريب على إطلاق النار في القرم

مقتل صحافيّة روسية خلال تدريب على إطلاق النار في القرم Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا, القرم,صحافة,مقتل صحافيّة روسية خلال تدريب على إطلاق النار في القرم
episodes
مقتل صحافيّة روسية خلال تدريب على إطلاق النار في القرم
Lebanon News
قتلت صحافية تعمل في وسيلة إعلامية روسية رسمية خلال تدريب على إطلاق النار في مركز للتدريب في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014، وفق ما أفادت المجموعة التي كانت تعمل فيها.
    
وقالت الوسيلة الاعلامية كما نقلت عنها وكالات الانباء الروسية إن سفيتلانا باباييفا التي تدير فرع مجموعة "روسيا سيغدونيا" في القرم قضت في أحد مراكز التدريب العسكري في القرم حيث كان يجري تدريب على إطلاق النار. 
الإعلان
     
عملت باباييفا لأعوام في هذه المجموعة العامة التي تضم أيضا وكالة ريا نوفوستي للانباء، فضلا عن عملها في مجموعة سبوتنيك. وشغلت مناصب في لندن والولايات المتحدة.
     
وحيا دميتري كيسيليوف الذي يدير المجموعة ويعتبر أحد أركان الدعاية الروسية، ذكرى"شخص ودود كان يدعم روسيا بقوة وأراد دعم أبطالنا في أوكرانيا.
     
واضاف أن باباييفا كانت تتمتع بمهنية عالية المستوى مع خبرة صحافية متينة.
      
بدوره، أشاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بصحافية متعددة الموهبة، وقال لوسائل الاعلام الروسية: "عملنا معا لأعوام عدة".
      
كما اشادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالصحافية، ومثلها مسؤولون في إدارة الاحتلال الروسي في أوكرانيا.
      
ولدت باباييفا في 1972، وبدأت العمل في "روسيا سيغدونيا" بعدما عززت الدولة الروسية هيمنتها على الوسيلة الإعلامية. وكانت منذ 2019 مراسلة لها في مدينة سيمفيروبول في القرم.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً