أخبار دولية
29 تشرين الأول 2022 - 13:48
29/10/2022 13:48:00
قمة الجزائر هل تنجح في لمّ الشمل؟
القمة العربية مطلع الشهر المقبل
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LBCI News Lebanon
هي أهرامات الجيزة في مصر وبرج العرب في الامارات ومسجد قِبة الصخرة في القدس.
كلُها مجسمات مصغرةٌ لمعالم عربيةٍ استطاعت الجزائر أن تجمعَها قُبيل القمة العربية المرتقبة في الاول والثاني من تشرين الثاني.
فهل ستستطيعُ الجزائر لمَّ الشملَ العربيّ سياسيًا؟
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