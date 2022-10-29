أخبار دولية
29 تشرين الأول 2022 - 13:53
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تحية من فرقة coldplay للنساء الإيرانيات من على خشبة المسرح

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Lebanon News
هكذا حُوّلت تغريدات وشعارات رفعها  مواطنون إيرانيون في إحتجاجاتهم الشعبية .. الى أغنية.

بمثابة "النشيد غير الرسمي للإنتفاضة الإيرانية الحالية"، التي تطالب بإسقاط النظام... إنتفاضة أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية. 
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