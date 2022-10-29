أخبار دولية
29 تشرين الأول 2022 - 13:53
29/10/2022 13:53:00
تحية من فرقة coldplay للنساء الإيرانيات من على خشبة المسرح
تضحيات المحتجين الإيرانيين وصل صداها الى الأرجنتين
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LBCI News Lebanon
هكذا حُوّلت تغريدات وشعارات رفعها مواطنون إيرانيون في إحتجاجاتهم الشعبية .. الى أغنية.
بمثابة "النشيد غير الرسمي للإنتفاضة الإيرانية الحالية"، التي تطالب بإسقاط النظام... إنتفاضة أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية.
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