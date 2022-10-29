قتلى وجرحى وتعرض العشرات إلى سكتة قلبية خلال احتفالات هالوين في كوريا الجنوبية

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أعلن الدفاع المدني في كوريا الجنوبية تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية في سيول خلال احتفالات هالوين.وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء الحادث لوكالة فرانس برس، قائلا إنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.واعلنت السلطات مصرع 130 شخصا وإصابة 100 بتدافع في سيول خلال احتفالات هالوين.وعانى نحو 50 شخصا سكتة قلبية في منطقة إتايوان بالعاصمة سيول حيث كان الآلاف يحتفلون بعيد هالوين، وفق وكالة يونهاب.ويبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس.ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.وأظهرت صور نشرتها يونهاب أكثر من عشرة أشخاص ممددين في أحد الشوارع يساعدهم عناصر الإنقاذ، بينما أقامت الشرطة طوقا أمنيا.