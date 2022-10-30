الإتحاد الأوروبي يحث روسيا على "العودة عن قرار" تعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

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حث الاتحاد الأوروبي روسيا على "العودة عن قرارها" تعليق العمل بالاتفاق حول صادرات الحبوب من المرافئ الأوكرانية الحيوية للامدادات الغذائية العالمية على ما قال مسؤول ملف الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل.وقال بوريل إن هذا القرار "يعرض للخطر طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة الذي نحتاجه للاستجابة للأزمة الغذائية العالمية التي سببتها الحرب في أوكرانيا" التي غزتها روسيا في نهاية شباط الماضي.وأعلنت موسكو السبت تعليق مشاركتها في الاتفاق متحججة بهجوم شن بواسطة مسيرات واستهدف الأسطول الروسي المنتشر في خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا العام 2014.وأعلن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية أن أي حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية لم تسجل في البحر الأسود اليوم.