رواندا "تأسف" لطرد سفيرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية

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أعربت رواندا عن "أسفها" لقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية طرد سفيرها في كينشاسا.وقالت السلطات الرواندية في بيان: "من المؤسف أن تستمر حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في تحميل رواندا مسؤولية إخفاقاتها في الحكم والأمن" مشيرة الى أن قوات الأمن الرواندية على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وُضعت في حال تأهب.وأعلنت كينشاسا السبت طرد السفير الرواندي لديها مع احتدام المعارك في شرق البلاد ضد حركة إم23 التي تتهم كينشاسا رواندا بدعمها.وجاء هذا القرار بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في جمهورية الكونغو الديمقراطية برئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي أبلغ عن "وصول كثيف لعناصر من الجيش الرواندي" من أجل دعم حركة إم23 "لشن هجوم واسع على مواقع القوات المسلحة" الكونغولية.وقال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا ان "مجلس الدفاع الأعلى يطلب من الحكومة طرد السيد فانسان كاريغا" سفير رواندا لدى كينشاسا خلال 48 ساعة خصوصا بسبب "إصرار بلاده على مهاجمة جمهورية الكونغو الديمقراطية".كما دفع تجدد التوتر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مونوسكو) إلى "رفع مستوى تأهب قواتها" لدعم الجيش الكونغولي ضد حركة التمرد إم 23.