عمليات تفتيش سفن تصدير الحبوب الأوكرانية بموجب الاتفاق ستتواصل في اسطنبول

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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عمليات تفتيش السفن المحملة حبوبا أوكرانية ستتواصل "اليوم وغدا" في اسطنبول، وذلك بعدما علقت موسكو مشاركتها في الاتفاق الذي وقع في 22 تموز في تركيا.وقالت الوزارة في بيان: "من المقرر مواصلة تفتيش السفن المحملة حبوبا والتي تنتظر في اسطنبول اليوم وغدا".واوضحت أن الطاقم الروسي العامل في مركز التنسيق المشترك في اسطنبول لا يزال موجودا في المركز. خلال هذه الفترة، لن تغادر أي سفينة أوكرانيا.واضافت وزارة الدفاع التركية أن روسيا ابلغت انقرة بقرارها. وكان مصدر امني افاد فرانس برس السبت أن تركيا لم تتبلغ بذلك رسميا.وفي وقت مبكر الأحد، قال مركز التنسيق المشترك المكلف الاشراف على الاتفاق الدولي الذي وقع في اسطنبول أن أي حركة لنقل الحبوب الاوكرانية في البحر الاسود لم تتم المصادقة عليها ليوم الأحد.واحصى مركز التنسيق المشترك الذي يضم مندوبين لروسيا واوكرانيا وتركيا والامم المتحدة هذا الاسبوع أكثر من 170 سفينة شحن تنتظر خضوعها للتفتيش قبالة اسطنبول، علما أن بعضها ينتظر منذ اثني عشر يوما.والاتفاق الذي بدأ تنفيذه في الاول من آب وينتهي مفعوله في 19 تشرين الثاني، أتاح تصدير نحو 9،3 ملايين طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الاخرى انطلاقا من الموانىء الأوكرانية، بحسب وزارة الدفاع التركية.