أخبار دولية
30 تشرين الأول 2022 - 18:38
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روسيا تعلّق مشاركتها في تفتيش السفن المحمّلة بالحبوب الأوكرانية في اسطنبول

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روسيا تعلّق مشاركتها في تفتيش السفن المحمّلة بالحبوب الأوكرانية في اسطنبول
Lebanon News
أعلن مركز التنسيق المشترك مساء الأحد أن الوفد الروسي المشارك منذ مطلع آب في عمليات التفتيش التي تجرى في اسطنبول للسفن المحمّلة بالحبوب الأوكرانية، سينسحب لأجل غير مسمى.
      
وجاء في بيان لمركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية أن وفد روسيا الاتحادية أبلغ بأنه يعلّق مشاركته في تطبيق أنشطة المبادرة، بما في ذلك عمليات التفتيش، لأجل غير مسمى.
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وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أن السفن لن تبحر من أوكرانيا في هذه الفترة، لكنّها شددت على أن تركيا ستستمر في تفتيش السفن المحمّلة حبوبا أوكرانية في اسطنبول اليوم وغدا.
      
وأعلن مركز التنسيق المشترك الذي يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة أن 11 سفينة تم تفتيشها الأحد قبل أن يعلن أن الوفد الروسي علق مشاركته.
      
وكانت روسيا قد أعلنت السبت تعليق تقيّدها بالاتفاق بسبب هجوم مكثّف بطائرات مسيّرة استهدف صباح السبت سفنا عسكرية ومدنية تابعة لأسطولها في البحر الأسود المتمركز في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.
      
وأعلن مركز التنسيق المشترك أنه بغية مواصلة تطبيق المبادرة، تم تقديم اقتراح بأن يوفد الوفدان التركي والأممي غدا عشرة فرق تفتيش لكي تفتش 40 سفينة مغادرة. لقد وافق الوفد الأوكراني على خطة التفيش هذه. وقد تبلّغ بها وفد روسيا الاتحادية.
      
وأشار البيان إلى اتفاق بين وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على خطة لكي تعبر يوم غد 31 تشرين الأول الممر البحري الإنساني 16 سفينة، 12 سفينة مغادرة وأربع سفن وافدة، مشيرا إلى أن الوفد الروسي تبلّغ بذلك.
     
وكان المركز قد أشار الأحد إلى أن أي سفينة محمّلة بالحبوب الأوكرانية لم تعط الإذن لعبور البحر الأسود الأحد.
      
ومساء الأحد أعلن المركز أن ست سفن محمّلة 186 ألفا و426 طنا من الحبوب والمواد الغذائية بدأت رحلاتها لكنها لم تدخل بعد الممر البحري الإنساني.
      
وسمح الاتفاق الذي أبرم في تموز برعاية الأمم المتحدة وتركيا، ودخل حيّز التنفيذ في الأول من آب بتصدير 9,5 ملايين طن من الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.
 
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