أخبار دولية
31 تشرين الأول 2022 - 01:21
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ارتفاع عدد القتلى جراء العاصفة نالغي في الفيليبين

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ارتفاع عدد القتلى جراء العاصفة نالغي في الفيليبين
Lebanon News
ارتفع عدد القتلى من جرّاء العاصفة نالغي التي ضربت الفيليبين في الأيّام الأخيرة إلى 98، حسبما أعلنت الوكالة الوطنيّة لإدارة الكوارث الطبيعيّة الاثنين، بعد العثور على مزيد من الجثث.
 
ولقي معظم هؤلاء حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات الجمعة في جزيرة مينداناو الواقعة في جنوب الأرخبيل بعد هطول أمطار غزيرة. 
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وضربت العاصفة جزيرة لوزون الرئيسية ليل السبت الأحد فجرفت كل شيء في طريقها وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي. 

وعانت مانيلا والمدن المجاورة جراء الفيضانات، ثم انحسرت نالغي بعد ظهر الأحد نحو بحر الصين الجنوبي.
 
وتشهد الفيليبين ما معدله 20 إعصارا وعاصفة سنويا تودي بسكان وتؤدي الى نفوق الماشية وتدمر في طريقها مزارع ومنازل وطرقا وجسورا، غير أنها نادرا ما تضرب الجنوب.
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