بايدن وماكرون يهنئان لولا على فوزه في الانتخابات البرازيلية

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هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على فوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية "الحرة والنزيهة والموثوقة" على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو.ووجّه بايدن تهانيه إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على انتخابه رئيسا للبرازيل بعد انتخابات "حرة ونزيهة وموثوقة"، مؤكدا أنه "يتطلع إلى العمل" معه "لمواصلة التعاون بين البلدين".ماكرون يهنئ لولا ويعتبر أن انتخابه "يفتح صفحة جديدة في تاريخ البرازيل"أيضا، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولا ، معتبرا أن انتخابه رئيسا للبرازيل "يفتح صفحة جديدة في تاريخ" هذا البلد.وكتب ماكرون على تويتر بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية: "معا سنوحد جهودنا لمواجهة التحديات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا".