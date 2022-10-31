أخبار دولية
31 تشرين الأول 2022 - 02:58
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انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في كييف بعد ضربات روسية

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انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في كييف بعد ضربات روسية
Lebanon News
سمع دوي انفجارات عدة صباح الاثنين في كييف بعد ثلاثة أيام على هجوم على الأسطول الروسي في القرم حمّلت موسكو مسؤوليته لأوكرانيا بمساعدة لندن.
     
وسمع صحافيو وكالة فرانس برس في العاصمة الأوكرانية دوي ما لا يقل عن خمسة انفجارات بين الساعة الثامنة والساعة 08,20 (الساعة السادسة والساعة 06,20 ت غ).
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وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء في العاصمة الأوكرانية صباح الاثنين بعد ضربات روسية. 
 
وقال في رسالة عبر تلغرام: "جزء من كييف محروم من الكهرباء وبعض المناطق من المياه إثر ضربات روسية".
 
وكانت العاصمة استُهدفت في 10 و17 تشرين الأول بمسيّرات روسية إيرانية الصنع. 
 
وطالت الضربات منشآت الطاقة في كييف، متسببةً بانقطاع التيار الكهربائي في الأيام الأخيرة. 
     
وكان هجوم بطائرات مسيّرة استهدف صباح السبت، سفناً عسكرية ومدنية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود المنتشر في خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. 
 
وفي أعقاب الهجوم، علقت روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الحيوية لإمدادات الغذاء في العالم. 
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