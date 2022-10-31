إغلاق طارىء لمجمع ديزني لاند في شنغهاي بسبب كوفيد-19 وزوار علقوا داخله

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أغلق مجمّع ديزني لاند الترفيهي في شنغهاي أبوابه فجأة الاثنين بعدما فرضت السلطات الصينية إغلاقا مفاجئا، وبالتالي علق الزوار داخله ولن يسمح لهم بمغادرته حتى خضوعهم لاختبار كوفيد-19 تكون نتي[ته سلبية.وقالت السلطات في بيان نُشر على الانترنت الاثنين إن السياح سيضطرون للبقاء داخل المجمّع الترفيهي "حتى تعود نتيجة اختبار بكوفيد-19 سيخضعون له في الموقع سلبية".وأضافت أنه يجب على جميع الذين زاروا المجمّع اعتبارا من الخميس الخضوع لاختبارات كوفيد-19 على مدار ثلاثة أيام متتالية وأن تكون نتيجتها سلبية و"تجنب المشاركة في نشاطات جماعية".وكانت ديزني أعلنت في السابق أن المجمّع "سيغلق موقتا بأثر فوري بما يتوافق مع إجراءات مكافحة الوباء" وأضاف البيان "سنخبركم بمجرد أن نحدد موعدا لإعادة فتحه".ويغطي هذا المجمّع مساحة إجمالية تبلغ 390 هكتارا تشمل "ديزني لاند شنغهاي" و"ديزنيتاون" و"ويشينغ ستار بارك".والاثنين، سجّلت 2699 إصابة بكوفيد في الصين، بما فيما عشر حالات بدون أعراض في شنغهاي، وفقا للجنة الصحة الوطنية.