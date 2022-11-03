إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في قدمه إثر إطلاق نار خلال تجمّع سياسي

أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي الخميس لكنه في حالة مستقرة، وفق ما قال أحد مساعديه.وقال رؤوف حسن احد كبار مساعدي خان لوكالة فرانس برس إن "حالته مستقرة"، مضيفا أن "هذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله".