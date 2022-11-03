أخبار دولية
03 تشرين الثاني 2022 - 08:02
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إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في قدمه إثر إطلاق نار خلال تجمّع سياسي

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إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في قدمه إثر إطلاق نار خلال تجمّع سياسي
Lebanon News
أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي الخميس لكنه في حالة مستقرة، وفق ما قال أحد مساعديه.
      
وقال رؤوف حسن احد كبار مساعدي خان لوكالة فرانس برس إن "حالته مستقرة"، مضيفا أن "هذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله".
 
 
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