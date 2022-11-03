أخبار دولية
03 تشرين الثاني 2022 - 08:02
03/11/2022 08:02:46
إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في قدمه إثر إطلاق نار خلال تجمّع سياسي
إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في قدمه إثر إطلاق نار خلال تجمّع سياسي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار إطلاق نار,رئيس الوزراء الباكستاني السابق,إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في قدمه إثر إطلاق نار خلال تجمّع سياسي
LBCI News Lebanon
أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي الخميس لكنه في حالة مستقرة، وفق ما قال أحد مساعديه.
وقال رؤوف حسن احد كبار مساعدي خان لوكالة فرانس برس إن "حالته مستقرة"، مضيفا أن "هذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله".
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار دولية
رئيس الوزراء الباكستاني السابق
إطلاق نار
إقرأ أيضاً